Dopo la promozione di Fioratti in Primavera, nelle giovanili del Torino ci sono stati dei cambi in panchina

Diversi cambi in casa Torino, per una sorta di effetto domino. La notizia del giorno è che dopo gli ultimi risultati negativi e lo spettro della zona playout, Felice Tufano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Primavera. Al suo posto è stato promosso Christian Fioratti, che fino a questo momento ha guidato in maniera ottima l’Under 18. Questo, ovviamente, ha richiesto altri cambiamenti per le varie selezioni giovanili.

I cambi in panchina

Come annunciato dal club con un breve comunicato, il posto di Fioratti nell’Under 18 verrà preso da Michele Vegliato, il quale in questa stagione era stato allenatore del Torino Under 16; a sua volta, Vegliato verrà invece sostituito da Antonio La Rocca, che quest’anno ha ricoperto il ruolo di collaboratore e coordinatore all’interno del settore giovanile.