Sono cinque i giocatori aggregati all”Under 18 di Vegliato oggi in campo per la prima sfida del turno eliminatorio

Con l’inizio della settimana si è aperta la 75a edizione della Viareggio Cup che vedrà oggi l’esordio del Torino Under 18 – appuntamento alle 15 contro i greci dell’Asteras – sotto la guida del neo allenatore Michele Vegliato (che col passaggio di Fioratti in Primavera è diventato l’allenatore, lasciando a sua volta l’Under 16). Il Torino al momento è la quinta squadra ad aver sollevato più volte il trofeo al termine della competizione, contando 6 vittorie e 4 secondi posti, e quest’anno tenterà di ripetersi con le nuove promesse granata. Tra i 28 giocatori che prenderanno parte alla competizione, il Toro ha convocato 5 giocatori in prestito per poter seguire le loro prestazioni più da vicino dando loro l’opportunità di risaltare durante le giornate del torneo.Castaldi, Cecchinato, Lohmatov, Traore, Luiz Felipe: sono loro i cinque giocatori ai nastri di partenza.

I giocatori in prestito

Castaldi giovane difensore classe ’07, di proprietà del Foggia e attualmente in prestito al Manfredonia in Serie D, sta attirando su di sé l’attenzione dei club di massima serie, tra tutti il Torino che ha scelto di convocarlo per essere a disposizione. Cecchinato è un calciatore che nonostante la giovane età ha già esordito in Serie C, dimostrando di saper giocare come ala sia a destra che a sinistra del terreno di gioco. Appartiene alla rosa della Spal che ripone in lui una grande fiducia avendolo blindato fino al 2026. L’interesse della squadra granata nasce da queste ultime prestazioni che gli hanno assicurato la presenza nella competizione di Viareggio.

Dall’Estonia ecco Lohmatov

Lohmatov è un calciatore della Sanremese, ma di proprietà del Torino, che ha deciso di convocarlo per la competizione, il classe ’07 viene dall’Estonia e secondo il tecnico granata possiede le qualità per poter giocare sia in mezzo al campo sia in attacco come ala destra. Il francese di 18 anni Traore giocatore della Valenciennes FC, squadra che milita nella terza divisione francese, ha attirato su di se l’attenzione del club di Torino poiché dotato di ottime capacità difensive e una discreta abilità palla al piede che gli consente di giocare come mediano di centrocampo. Luiz Felipe è l’ultimo dei giocatori in prestito convocati dall’allenatore Vegliato, appartiene al settore giovanile della squadra americana Coritiba FC ed è pronto a mettersi sotto i riflettori alla Viareggio Cup dando prova di possedere grandi abilità difensive.