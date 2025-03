La formazione granata ha iniziato con il piede giusto la propria avventura al Torneo di Viareggio: in gol Conzato (doppietta) e Spadoni

Il Torino ha iniziato con una vittoria il Torneo di Viareggio. La formazione Under 18, allenata da Vegliata dopo il passaggio di Fioratti alla Primavera, ha battuto 3-2 i greci dell’Asteras Aktor. La partita non era iniziata nel migliore dei modi, con gli ellenici che sono passati in vantaggio al 4′ con Kallanhi, al 29′ è arrivato però il pareggio granata con Conzato. Il primo tempo è terminato così sull’1-1. Nella ripresa Spadoni ha portato in vantaggio il Torino 55′: il vantaggio è durato però soltanto otto minuti perché al 63′ Angelakis ha siglato la rete del 2-2. A risolvere la partita siglando il definitivo 3-2 è stato ancora Conzato al 79′.

Le altre partite

L’altra partita del girone è quella tra Vis Pesaro e Ojodu City che è terminata 1-1. Il Torino tornerà in campo giovedì pomeriggio per la gara contro il Vis Pesaro, sabato invece sarà impegnato nel terzo e ultimo incontro della fase a gironi contro i nigeriani dell’Ojodu City.