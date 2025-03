La Primavera del Torino è in un momento di crisi profonda, ora la pausa nazionali serve per ricompattarsi e finire al meglio la stagione

La Primavera del Torino, dopo un inizio di stagione promettente, si è dimostrata troppo discontinua e, nell’ultimo periodo, addirittura è stata in caduta libera. I granata non vincono da ben 6 partite consecutive. Come se non bastasse i torelli nelle ultime 18 sfide di campionato ne hanno vinte appena 3. Assolutamente troppe poche per una squadra che ad inizio stagione puntava ai playoff. Il sogno playoff è stato ormai definitivamente abbandonato e manca solamente la conferma aritmetica. A certificare la crisi nella quale è piombata la squadra c’è stato il cambio di allenatore, con Tufano che negli scorsi giorni è stato esonerato e Fioratti che è stato chiamato al suo posto.

15esimi in classifica, il Toro deve sfruttare la pausa

I granata adesso sono 15esimi in classifica. Negli ultimi mesi non hanno fatto altro che scivolare sempre più in basso nella classifica fino ad arrivare ben lontani dall’obiettivo che si erano prefissati ad inizio stagione. In un momento così negativo una pausa dal campionato non può che fare bene ai giocatori che avranno modo di riprendere fiato e di pensare ad altro in modo da tornare a giocare in campionato essendo più freschi. In questo momento sarà decisiva la capacità dell’allenatore nel tenere i suoi giocatori vicini, compatti e nell’instillare in loro la voglia di rivalsa. Ma la pausa del campionato servirà sopratutto al nuovo allenatore per imprimere con maggiore calma la propria idea di calcio alla squadra ed eliminare le scorie del recente passato.

Incubo retrocessione

I granata come detto sono attualmente al 15esimo posto e hanno racimolato 37 punti in 30 gare disputate. La zona playoff è lontanissima, a 51 punti con il Milan sesto in classifica. La zona per i playout invece si fa man mano sempre più pericolosamente vicina. Infatti al 17esimo posto c’è l’Empoli con 29 punti, appena 8 in meno del Toro, e al 18esimo il Bologna, anche loro con 29 punti. I ragazzi di Fioratti quindi dovranno stare molto attenti e cercare di invertire subito la tendenza per non rischiare di finire nella zona playout.