Ad aprire Croazia, Italia e Scozia, chiuderà il derby sudamericano tra il Cile di Maripan e il Paraguay di Sanabria

Mancano poche ore alle prime partite che si giocheranno durante il primo turno della pausa nazionali, saranno 6 i granata ad esordire per primi in questo turno, la Croazia di Vlasic e Sosa affronterà alle 20:45 la nazionale francese di Deschamps, contemporaneamente ci saranno altre tre partite che coinvolgeranno i giocatori tra le fila del Toro. La Nazionale italiana che potrebbe avvalersi del contributo di Ricci e Casadei sfiderà la Germania mentre alle 20:45 ci sarà Ché Adams con la Scozia capitanata da Andy Robertson che sfiderà la Grecia per tentare di rimanere nei turni più importanti della Nations League. Infine alla mezzanotte della giornata odierna scatterà l’inizio della partita tra il Paraguay di Sanabria e il Cile di Maripan che si scontreranno per la qualificazione ai mondiali del 2026.