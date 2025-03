Per il Torino allenamento congiunto contro l’Asti, a porte aperte: il francese sarà in campo e i tifosi potranno vederlo in azione

La sessione dell’allenamento congiunto di questo pomeriggio è alle porte e i giocatori di Vanoli non partiti per le nazionali scenderanno in campo per disputare un’amichevole con la formazione dell’Asti, che si trova a metà della classifica di serie D. Tra i giocatori granata a scendere in campo sarà presente anche Salama che sotto la guida del tecnico Vanoli non è ancora riuscito a ritagliarsi il suo spazio per esordire nel massimo campionato italiano.

I numerosi trasferimenti

Salama è all’inizio della sua carriera e nonostante i 24 anni di età non è ancora riuscito ad affermarsi in una squadra della massima serie. Le difficoltà riscontrate dal giocatore possono essere implicate ai numerosi trasferimenti a cui a preso parte arrivando ad alternarsi tra la Ligue 1 e la Ligue 2. Ha giocato per le formazioni del Dunkerque, dell’Angers, del Caen e del Reims, per poi arrivare nell’ultimo giorno di quest’ultima sessione di mercato invernale nel club granata, facendo però rumoreggiare i tifosi che dopo l’arrivo di Elmas e Casadei speravano in un giocatore in grado di condividere il reparto offensivo con Ché Adams.

Un giocatore da scoprire

Salama è approdato nel club granata e dal momento che la squadra è a soli due punti da raggiungere la matematica salvezza in campionato, l’ex tecnico del Venezia potrebbe concedergli l’opportunità di dimostrarsi all’altezza della squadra. Nelle ultime esperienze passate il giovane francese ha giocato con il modulo 4231 arrivando ad interpretare tutti i ruoli del reparto offensivo, il che potrebbero renderlo utile a Vanoli nel caso volesse alternarlo con qualche giocatore dal momento che gli interpreti per quei ruoli non eccedono. Finalmente i tifosi granata che vedono con grande curiosità il suo arrivo avranno la possibilità di vederlo da vicino, in attesa dell’esordio in Serie A.