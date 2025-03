Ange N’Guessan sta diventando sempre più importante nella sua squadra in Prva Liga, ormai è un titolare inamovibile

Ange N’Guessan in estate ha lasciato il Torino in prestito. Vanoli infatti ha deciso di mandare il giovane a fare esperienza, così come ha fatto con molti altri giovani granata. Il francese è stato quindi mandato in prestito al NK Bravo, una squadra di Prva Liga, il massimo campionato della Slovenia. Il difensore centrale si sta trovando molto bene e la sua squadra non si vuole più privare di un giocatore così importante. Infatti dopo essere arrivato nella sua squadra slovena il giovane di proprietà del Toro è stato appena 2 partite in panchina, nelle successive due poi è entrato a partita in corso. Dopo queste quattro partite di ambientamento il classe 2003 è diventato un super titolare e ora ha giocato le ultime 15 partite da titolare assoluto senza mai lasciare il campo nemmeno per un minuto.

Dopo il prestito alla Ternana sta acquistando sempre più esperienza

Dopo aver passato la scorsa stagione in prestito alla Ternana, squadra in cui ha giocato solamente una partita anche per un infortunio che lo aveva molto limitato, ora N’Guessan sta acquistando sempre più esperienza e sicurezza, diventando sempre più pronto per diventare un giocatore da Torino. Appena uscito dalla Primavera infatti il difensore granata aveva evidenti qualità ma peccava, come quasi ogni giovane, in esperienza. Per questo la società aveva deciso di gestirlo mandandolo in prestito prima alla Ternana e poi al NK Bravo. In queste due presenze il giovane cresciuto nelle giovanili granata ha continuato a migliorare e il Toro aspetta fiducioso che il suo talentuoso difensore acquisti abbastanza esperienza per far fruttare al massimo le sue doti e poterlo impiegare stabilmente in prima squadra.

Alla Ternana non trovava spazio ma ora è super titolare

Il difensore lo scorso anno alla Ternana non trovava spazio anche a causa di un infortunio che lo aveva molto limitato, solamente una partita in tutta la stagione. Il Toro allora questa stagione si è assicurato di trovare una squadra in cui il giovane potesse giocare con continuità e crescere. Per fortuna in Slovenia il classe 2003 sta trovando lo spazio che merita e di cui ha bisogno per fare esperienza e tornare in granata pronto a giocare in Serie A.