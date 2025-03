Yann Karamoh è ha il contratto in scadenza, per questo abbiamo chiesto ai lettori se meritasse il rinnovo per la maggior parte no

Yann Karamoh è in scadenza di contratto a giugno 2025 e la società deve decidere cosa fare. Il numero 7 del Toro in stagione si è rivelato utile e ha mostrato le sue qualità atletiche. La sua poca concretezza e la sua discontinuità però gli hanno fatto perdere il posto in favore del neo arrivato Elmas. Il numero 7 ora viene utilizzato da Vanoli come risorsa a partita in corso. Karamoh però in questa stagione non è riuscito ad incidere: solamente 2 assist e nemmeno un gol in tutto il campionato, un bottino troppo magro per un giocatore con quel minutaggio e che gioca in attacco, soprattutto se confrontato a quello dei compagni di reparto (Lazaro, Elmas, Adams, Vlasic ecc). In più il ritorno di Njie la prossima stagione lo mette ancora più a rischio.

Solo il 19% favorevole al rinnovo

Vista la situazione abbiamo pensato di chiedere ai lettori cosa ne pensassero, se volessero o meno che il numero 7 rinnovasse il contratto. La risposta dei tifosi è stata negativa. Ben l’81% dei tifosi ha risposto che non vorrebbe che Karamoh rinnovasse il contratto con il Torino e quindi sarebbero contenti se l’esterno lasciasse i granata a 0. A volere la permanenza con la squadra di Vanoli del numero 7 invece solamente il 19% dei lettori.

Karamoh merita il rinnovo di contratto? No (81%)

Sì (19%) Loading ... Loading ...