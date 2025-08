L’inserimento del centrocampista scozzese potrebbe cambiare tutto: il club granata ridefinisce gli equilibri del centrocampo

La trattativa per portare Lennon Miller al Torino è ben avviata. Il centrocampista scozzese classe 2006, cresciuto nel Motherwell e recentemente convocato anche dalla Nazionale maggiore, è uno dei nomi su cui la dirigenza granata sta lavorando con convinzione. Un profilo giovane, di prospettiva, fortemente sponsorizzato da Che Adams, connazionale del talento scozzese, che potrebbe però modificare le strategie pensate per il reparto di centrocampo.

Mediana granata in evoluzione

L’idea iniziale era quella di costruire un reparto composto da quattro elementi: due titolari e due alternative. Ad oggi, i centrocampisti presenti in rosa sono sei: Anjorin, Casadei, Ilic, Gineitis, Tameze e Ilkhan. Tuttavia, gli ultimi due sono in uscita: non rientrano nei piani tecnici e attendono la sistemazione giusta. Di fatto, rimangono quindi quattro centrocampisti certi, ma con alcune incognite.

Anjorin e Casadei sembrano essere destinati a recitare un ruolo da protagonisti, mentre Ilic – l’unico vero regista del gruppo – resta in bilico a causa dell’interesse di club esteri. Gineitis, invece, continua a essere impiegato fuori ruolo, come si è visto anche durante il ritiro estivo, agendo più da trequartista che da mezzala.

Miller può riscrivere gli equilibri

Ecco quindi che l’inserimento di Miller potrebbe spostare gli equilibri: nonostante la giovane età, il centrocampista scozzese ha già mostrato personalità e qualità, al punto da poter contendere spazio già nel breve periodo. Se il suo arrivo dovesse concretizzarsi, il Torino potrebbe anche decidere di non tornare sul mercato per altri innesti in mediana, valutando Miller come alternativa valida fin da subito.

Vagnati e Cairo avrebbero già presentato un’offerta da 5 milioni di euro, segnale chiaro dell’intenzione di fare sul serio. La trattativa appare ben avviata, e sebbene al momento persista una certa distanza tra domanda e offerta, un ulteriore sforzo da parte del club granata potrebbe risultare decisivo per arrivare alla chiusura. Il Torino, infatti, vuole accelerare per evitare l’inserimento di altre società nella corsa al giocatore.