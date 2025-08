Il Torino lavora su nuove cessioni a centrocampo. Dopo la remunerativa partenza di Ricci, i granata hanno in mente nuovi addii

Il Torino prova a monetizzare a centrocampo. I granata sono al lavoro per sfoltire una delle zone di campo, insieme alla difesa, che conta più giocatori. Alcuni nomi sono in uscita da tempo, tra questi Tameze e Ilkhan.

Ci sono giocatori, invece, che hanno già salutato il Toro. Tra questi Karol Linetty, svincolato, e Samuele Ricci, approdato al Milan per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Un tesoretto che il Toro ha reinvestito per rinforzare principalmente la trequarti.

Tameze e Ilkhan in uscita

I principali indiziati a salutare il centrocampo del Torino sono Adrien Tameze ed Emirhan Ilkhan. Il primo ha trovato sempre meno spazio con il passare delle stagioni, il secondo, invece, non è riuscito incidere anche a causa degli infortuni. A settembre 2024, il turco ha subito la lesione del legamento crociato ponendo fine in anticipo alla stagione in granata.

Tameze è arrivato a Torino dall’Hellas Verona nell’estate del 2023. Il giocatore aveva incrociato negli spogliatoi Baroni, senza però essere allenato dall’ex Lazio. Ora, la scena si ripete. Il francese ha svolto la preparazione estiva con l’allenatore ma non sembra rientrare nei piani di Baroni. Tameze è tra i principali obiettivi di mercato della Cremonese.

La situazione di Ilic

Ivan Ilic è un caso a sé. Il serbo è sulla lista dei partenti dallo scorso febbraio, quando sembrava a un passo dall’ufficialità allo Spartak Mosca. Del trasferimento del centrocampista in Russia non se ne fece nulla e Ilic tornò al Filadelfia da separato in casa.

Il serbo non ha riconquistato la fiducia di Paolo Vanoli, che ha relegato in panchina il classe 2001. L’addio tra il Torino e Ilic era ormai cosa certa. Il problema è il prezzo. Il Toro, infatti, aveva acquistato il giocatore dal Verona per ben 16.5 milioni di euro e non vuole registrare una minusvalenza. Il ritiro, però, potrebbe aver cambiato le carte in tavola. A Prato allo Stelvio, il centrocampista si è allenato bene e ha incuriosito Baroni, che ora potrebbe rivalutare il serbo.