Dopo l’arrivo di Nicola, la squadra lombarda sembra ora essere interessata a valutare la situazione del centrocampista granata

La Cremonese dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Davide Nicola sembra essere pronta per iniziare a rendersi attiva sul mercato per rinforzare la propria squadra per la prossima stagione.

Dopo avere ottenuto la promozione nel campionato di massima serie italiano, la Cremonese nel corso della stagione farà il possibile per rendersi competitiva in Serie A, per tentare così di ottenere qualche soddisfazione. Per far sì che questo sia possibile, la squadra lombarda ha iniziato la sua campagna di mercato siglando l’arrivo di un allenatore cha ha già una discreta esperienza in Serie A. Dopo la firma di Nicola, la Cremonese e ora pronta per cercare di ottenere dei rinforzi per la prossima stagione, e Tameze sembra essere stato individuato come un valido obiettivo di mercato per rinforzare la mediana della squadra lombarda.

Un giocatore non incedibile

Tameze nelle tre stagioni al Verona ha mostrato di essere una valida risorsa per il centrocampo, un giocatore fisico da poter impiegare davanti alla difesa. Questo rendimento ha attirato su di se l’attenzione del Torino, che nel 2023 è riuscito ad acquistarlo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Tuttavia dopo 2 stagioni in granata, Tameze non è riuscito a rivelarsi un giocatore cardine della squadra, avendo trovato notevole difficoltà nell’ottenere un discreto minutaggio in campo. Proprio per questo motivo, il Torino non valuta il giocatore come incedibile, e la società granata potrebbe valutare di cederlo davanti a un’offerta allettante.

La possibilità di rilanciarsi a Cremona

Tameze nelle ultime due stagioni non si è rivelato un giocatore determinante per una squadra come il Torino. Complice del ridotto minutaggio, il camerunese ha sempre faticato a imporsi in campo. Tuttavia non è escluso che andando in una squadra come la Cremonese, Tameze possa trovare più spazio che gli permetterebbe di ritrovare una condizione di fiducia per poi tornare al livello di gioco che aveva dimostrato nelle sue stagioni al Verona.