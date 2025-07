Dopo essere arrivato a Torino, il centrocampista inglese sta ora svolgendo le visite mediche che precederanno la sua firma

Ormai manca sempre meno all’ufficialità. Dopo essere arrivato ieri a Torino, Anjorin dopo essere arrivato alle 8:30 di stamattina, sta ora svolgendo le visite mediche al centro di medicina dello Sport di Torino.

Con la cessione di Ricci il Torino non ha voluto aspettare prima di riuscire a ottenere un nuovo giocatore a titolo definitivo per sostituirlo. Dopo aver trascorso un’ottima stagione all’Empoli, Anjorin ora è pronto per continuare il suo percorso calcistico in Serie A, e al Torino potrà trovare le giuste possibilità per riuscire a risultare determinante nel corso del campionato.

Ecco il video