Dopo l’addio di Ricci e l’arrivo imminente di Anjorin, il Torino prepara altri colpi: la rosa è ancora tutta da completare

La partenza imminente di Samuele Ricci, diretto al Milan, segna l’ennesima cessione di un capitano in casa Torino. Un tema ricorrente, che ha generato più di qualche malumore tra i tifosi granata. Urbano Cairo, però, ha cercato di spegnere le polemiche e chiarire la posizione della società: “I capitani se ne vanno, ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solo il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, non più quella in cui le bandiere stavano vent’anni in una squadra”.

Il punto sulla rosa granata

Il presidente ha poi fatto il punto sul mercato, confermando l’imminente arrivo di Tino Anjorin dall’Empoli: “È molto vicino al Toro. Di lui parlo perché siamo veramente a un passo, come per Ricci al Milan. Per il resto ci sono altre cose in ballo e trattative, ma prima di parlarne voglio avere più certezze. L’obiettivo comunque è dare al mister una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro”. Un traguardo da raggiungere in tempi stretti, visto che mancano solo undici giorni alla partenza per Prato allo Stelvio.

Attualmente, però, restano diverse caselle da riempire. Serve un terzino sinistro che possa alternarsi a Biraghi, poi almeno un centrocampista centrale – ruolo coperto proprio da Anjorin – e tre trequartisti, fondamentali per dare qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Tra partenze possibili e rinforzi ancora da trovare

E non è finita qui. Ulteriori acquisti potrebbero diventare necessari in base ad eventuali cessioni: se dovesse partire Vanja Milinkovic-Savic, già al centro di voci di mercato da diverso tempo, il Toro dovrà prendere un nuovo portiere titolare. In attacco, invece, servirà una punta nel caso in cui Sanabria dovesse lasciare la squadra, mentre un altro terzino potrebbe essere richiesto se Pedersen dovesse essere ceduto. Il mercato è in fermento e le prossime settimane saranno decisive per definire l’assetto della rosa granata.