Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

L’Atalanta piazza il suo secondo colpo di mercato estivo. Dopo l’ingaggio di Kamaldeen Sulemana dal Southampton, il club nerazzurro ha ufficializzato anche l’arrivo di Honest Ahanor dal Genoa. Un altro innesto di prospettiva per la squadra di Juric, che continua a puntare su giovani talenti in vista della nuova stagione.

Il Milan targato Allegri e Tare prosegue il proprio lavoro sul mercato in entrata. Tra i profili seguiti per rinforzare il ruolo di terzino destro c’è Marc Pubill, giovane talento spagnolo classe 2003 attualmente in forza all’Almería e già nel giro della nazionale iberica.

Il Venezia chiude Adorante, il Como ufficializza Addai

Nuovo rinforzo offensivo per il Venezia, che inaugura l’era Stroppa con un innesto di spessore in attacco. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, il club lagunare ha infatti chiuso l’accordo per Andrea Adorante, centravanti pronto a dare il suo contributo nella prossima stagione.

Il Como prosegue la sua campagna acquisti con un altro colpo di prospettiva internazionale. Il club lombardo ha ufficializzato l’arrivo di Jayden Addai, giovane talento classe 2005 proveniente dall’AZ Alkmaar. Fortemente voluto dalla dirigenza e dallo stesso Cesc Fabregas, Addai rappresenta un investimento importante per il futuro. L’operazione è stata definita intorno ai 14 milioni di euro, cifra che conferma le grandi ambizioni del Como in vista della prossima stagione.

Il Genoa vicino a Tengstedt e Obrador

Il Genoa accelera sul mercato e si prepara a chiudere due operazioni in entrata. Il primo colpo riguarda Casper Tengstedt, attaccante danese classe 2000, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Benfica sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già maturato esperienza in Serie A nella scorsa stagione con la maglia dell’Hellas Verona.

Ma il mercato rossoblù non si ferma qui. È infatti in dirittura d’arrivo anche Rafael Obrador, terzino sinistro spagnolo di proprietà del Real Madrid, che arriverà a titolo definitivo per colmare il vuoto lasciato da Honest Ahanor. Nell’accordo con i blancos sarà inserita una clausola di recompra, che consentirà al club spagnolo di riportare il giocatore a Madrid in futuro.