C’è l’accordo tra il calciatore e il Torino: martedì il difensore sarà al raduno granata agli ordini di Marco Baroni

Un’occasione che il Torino non si è fatto sfuggire: Ardian Ismajli, difensore centrale classe 1996, svincolato dal 1 luglio scorso, sarà granata. Il club di Cairo ha chiuso l’accordo con il giocatore che quindi martedì potrà essere presente al raduno, agli ordini di Baroni. L’ex Empoli, una volta svolte le visite mediche, firmerà con il Torino e sarà a disposizione del nuovo allenatore. Un’operazione che si è sviluppata negli ultimi giorni e che in queste ultime ore si è definitivamente chiusa. Il giocatore aveva dato la sua disponibilità al trasferimento in granata e quindi, al di là di quello che sarà il futuro di Coco, arriverà sotto la Mole.

Le visite mediche

Le visite mediche sono previste per la giornata di lunedì 7 luglio, e si svolgeranno al centro di medicina dello Sport di Torino. Solo dopo arriverà come sempre l’annuncio ufficiale del trasferimento del calciatore.