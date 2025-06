Classe 1996, Ardian Ismajli è un forte difensore centrale. Il giocatore albanese è stato un titolarissimo di Spezia ed Empoli

Ardian Ismajli è un leader. Difensore centrale classe 1996, l’albanese ha accumulato esperienza in Italia con le maglia di Spezia ed Empoli. La sua prima avventura in Serie A è stata proprio con i liguri, sotto la saggia guida di Vincenzo Italiano.

In uno Spezia di qualità che vantava nomi in ascesa come Pobega e Gyasi, Ismajli si è ritagliato uno spazio importante. Il centrale ha concluso la sua prima stagione nel massimo campionato italiano con 17 presenze, 1 gol e 2 assist. Lo Spezia, neopromosso, concluse l’annata al quindicesimo posto, un ottimo risultato per la piccola realtà ligure.

L’exploit a Empoli

Ardian Ismajli ha vissuto i migliori momenti della sua carriera con la maglia dell’Empoli. Il difensore albanese è arrivato in Toscana dallo Spezia nel 2021 per 2 milioni di euro. Nei 4 anni in azzurro, Ismajli ha vissuto una carriera in ascesa.

Nella prima stagione a Empoli, il classe ’96 ha totalizzato 20 presenze. Nelle successive 3 i numeri hanno continuato a salire: 25 gettoni al secondo anno, poi 26 nella stagione 2023/24 e infine 29 presenze nell’ultima stagione in Toscana, terminata con la retrocessione in Serie B. Dopo 4 anni, Ismajli saluta Empoli. Le parti, infatti, non hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Il leader dell’Albania

Ismajli è un perno della Nazionale albanese. Con la maglia rossa, il difensore ha fin qui totalizzato 45 presenze, arricchite da 3 gol. Il centrale è stato convocato per gli Europei del 2024, in cui ha sfidato l’Italia (perdendo 2-1) nella partita d’esordio della fase a gironi.

Ismajli si è fatto notare per l’attenzione e la precisione in difesa. Il difensore ha concluso la stagione 2024/2025 con appena 3 cartellini gialli. La sfortunata retrocessione dell’Empoli all’ultima giornata di campionato non cancella le ottime prestazioni dell’albanese con la maglia azzurra.