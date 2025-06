Dal debutto in Bundesliga alla guida storica di Sabrina Wittmann: i tedeschi tra ambizioni, talenti e un passato che incrocia il Torino

Fondato nel 2004 dalla fusione tra MTV Ingolstadt e ESV Ingolstadt, il FC Ingolstadt 04 è una società calcistica tedesca di Ingolstadt, in Baviera. Milita in 3. Liga, terza divisione del campionato tedesco. La squadra ha rapidamente scalato le categorie del calcio tedesco: nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 ha militato in Bundesliga – con l’undicesimo posto come miglior piazzamento – per poi retrocedere in 2. Bundesliga e in 3. Liga.

Il club è guidato dal presidente Peter Jackwerth e dal tecnico Sabrina Wittmann, la prima donna a ricoprire il ruolo di allenatrice nei tre massimi campionati calcistici tedeschi. Classe 1991, è stata confermata alla guida tecnica del club tedesco nel maggio 2024. Dopo un primo periodo da allenatrice ad interim, sta dimostrando di avere le carte in regola per guidare i Draghi. La squadra è rimasta imbattuta sotto Wittmann con due vittorie e due pareggi per chiudere la stagione 2023-2024, terminando con una vittoria nella Coppa bavarese regionale, un traguardo significativo che garantisce al club la partecipazione alla DFB-Pokal, la Coppa di Germania, nella prossima stagione.

I protagonisti dell’Ingolstadt

Sebastian Grønning, attaccante danese classe 1997, è il calciatore di maggior spicco del club. In questa stagione ha segnato 17 gol in 30 presenze, collocandosi al terzo posto nella classifica marcatori della 3. Liga. Accanto a lui c’è Pascal Testroet, 34 anni, bomber di razza con 9 reti totali, un goleador esperto, capace di fare reparto anche con altri compiti offensivi. Non mancano nomi giovani e promettenti, come Benjamin Kanuric (22 anni, centrocampista offensivo) che in campionato ha firmato 8 gol e 7 assist, mostrando capacità di inserimento e qualità in costruzione.

In difesa si distingue Simon Lorenz, difensore centrale di 28 anni, un pilastro con 32 presenze e 5 reti, solido nel controllo del reparto e pericoloso anche sui calci da fermo. Tra i pali, invece, c’è un vero e proprio fenomeno: il portiere titolare è Marius Funk, classe 1996, con 21 presenze e una media di una rete subita ogni 90 minuti.

L’amichevole con il Torino nel 2016

Uno dei momenti più curiosi tra i rapporti tra Ingolstadt e squadre italiane resta la partita amichevole disputata il 2 agosto 2016 in Austria. Di fronte a un Torino in tournée, i bavaresi furono sconfitti 1-0 con gol di Belotti. Adesso la prossima amichevole con il club granata è prevista per il 19 luglio.