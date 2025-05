Il Torino si allenerà a Prato allo Stelvio dal 14 al 26 luglio. Ecco come raggiungere la località e le informazioni utili

Il Torino deve archiviare al più presto la deludente stagione 2024/2025. I granata dovranno sfruttare la prossima estate per costruire una squadra solida e ritrovare la giusta forma fisica e mentale. La società ha scelto come luogo del ritiro Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano. La Primavera seguirà la prima squadra in Trentino. La località è nota per i ritiri calcistici. Nel 2013 il paese ha ospitato il Sassuolo, nel 2019 il Parma e nel 2021 lo Spezia.

I granata si alleneranno in Trentino Alto-Adige dal 14 al 26 luglio. La società sta lavorando per organizzare alcune amichevoli sia in Italia che all’estero. In Trentino, il Toro dovrebbe giocare 2 o 3 partite, per poi spostarsi fuori dall’Italia per gli ultimi incontri prima del fischio d’inizio della stagione 2025/2026. I tifosi granata potranno seguire la squadra in ritiro. Ecco tutte le informazioni utili per raggiungere Prato allo Stelvio.

Come raggiungere Prato allo Stelvio

Prato allo Stelvio è una città di circa 3700 abitanti in provincia di Bolzano. La località del Trentino Alto-Adige è raggiungibile in macchina, treno e pullman. Dallo stadio Olimpico Grande Torino, in automobile ci si impiegano circa 5 ore e 40 minuti. La tratta principale è l’autostrada A4.

In treno, ci si impiegano circa 7 ore e 30 minuti. La stazione più comoda da cui partire è Porta Susa. Dallo stadio Olimpico Grande Torino, per raggiungere la stazione bisogna prendere il tram 10 dalla fermata Valdocco/Rondò Forca fino alla fermata XVIII dicembre e, da lì, camminare in direzione stazione per 7 minuti.