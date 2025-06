Njie vuole diventare un elemento fisso della prima squadra. L’infortunio è alle spalle, il talento è a caccia di una stagione da protagonista

Alieu Njie è pronto a tornare in campo. Lo svedese è reduce da una stagione dolceamara, con l’esordio in prima squadra e l’infortunio che ha posto fine alla sua stagione in anticipo. Il talento classe 2005 aveva stregato in estate Paolo Vanoli. L’allenatore ha deciso così di dare spazio a Njie, vincendo la scommessa.

Ora, l’allenatore è cambiato e c’è una nuova fiducia da conquistare. Il 20enne partirà in ritiro con il Toro per scalare le gerarchie di Marco Baroni. Il gioco dell’ex Lazio si basa su verticalizzazioni e scatti ad alta intensità, dunque la velocità di Njie potrebbe fare comodo alle idee tattiche dell’allenatore.

Dalla gioia all’infortunio

Nella scorsa stagione, Alieu Njie ha conquistato Vanoli e il popolo granata. La fantasia del giovane svedese è stata una ventata d’aria fresca che ha soffiato sul Filadelfia. Tra ottobre e dicembre 2024, Njie ha giocato 9 partite consecutive.

Il talento granata è diventato in poco tempo un giocatore importante per le tattiche di Vanoli. A febbraio, però, tutto è cambiato. Njie ha subito una frattura malleolare che lo ha obbligato a terminare la stagione in anticipo. Viste le belle prestazioni del giocatore, il classe 2005 avrebbe potuto togliersi altre soddisfazioni. La sorte non ha sorriso a Njie, pronto a ricominciare da quanto fatto di buono fino allo scorso febbraio.

Le scelte di Baroni

Marco Baroni è in attesa di rinforzi. L’allenatore granata ha stilato la lista di nomi che farebbero comodo al suo gioco. Tuttavia, la dirigenza del Torino non ha ancora esaudito alcun desiderio di Baroni. Il ritiro si avvicina, con la data di partenza in direzione Prato allo Stelvio fissata per il 14 luglio.

Prima della partenza, l’allenatore vorrebbe avere con sé i giocatori che costituiranno il Toro “baroniano”. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Ngonge. L’attaccante del Napoli spinge per ricongiungersi con Baroni, già allenatore del belga a Verona. Sulla fascia sinistra restano le incognite. Elmas non è stato riscattato e l’assenza di alternative dona speranza a Njie, che si candida per una maglia da titolare.