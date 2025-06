Samuel Gustafson ha parlato del Torino dal Mondiale per Club. Lo svedese è impegnato nella competizione con i giapponesi dell’Urawa Reds

A volte ritornano. Samuel Gustafson, ex centrocampista del Torino, ha ricordato l’esperienza granata dagli Stati Uniti. Lo svedese è impegnato negli USA con l’Urawa Reds nel Mondiale per Club. Lo scorso sabato 21 giugno, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Gustafson ha ricordato la parentesi al Torino e la guida di Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista ha vestito la maglia granata per 2 stagioni, dal 2016 al 2018. In totale, lo svedese ha raccolto 11 presenze con la prima squadra e 2 con la Primavera del Torino.

Le parole di Gustafson

Samuel Gustafson ha parlato così alla vigilia della sfida del Mondiale per Club persa 2-1 all’ultimo secondo contro l’Inter: “Sono passati tanti anni da quando giocavo in Italia. Al Torino eravamo una squadra forte con Mihajlovic“.

Queste alcune dichiarazioni del giocatore, che non è l’unico ex granata impegnato nella competizione estiva. Al Mondiale per Club c’è anche Andrea Belotti. L’ex capitano del Toro insegue la qualificazione alla fase a eliminazione con il suo Benfica. Il “gallo” non ha iniziato nel migliore dei modi il torneo. Nella partita d’esordio dei portoghesi contro il Boca Juniors, l’attaccante ha ricevuto un cartellino rosso ed è stato squalificato per 2 turni.