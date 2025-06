Esordio amaro per l’attaccante del Benfica Andrea Belotti. L’ex Torino ha ricevuto un rosso diretto per gioco pericoloso

Andrea Belotti vorrà dimenticare presto l’esordio nel Mondiale per Club. Nella sfida tra il suo Benfica e il Boca Juniors, l’ex attaccante del Torino ha ricevuto un rosso diretto per gioco pericoloso.

Belotti ha colpito la testa di un avversario a gamba tesa e l’arbitro non ha avuto altra scelta che espellere l’ex granata. Il match tra i portoghesi e gli argentini è terminato in parità, 2-2. Il doppio vantaggio del Boca è stato recuperato dai lusitani grazie alle reti di Angel Di Maria e Nicolas Otamendi.

Dall’addio al Torino all’esperienza portoghese

Dall’addio al Torino, Andrea Belotti ha iniziato una girandola di esperienze poco soddisfacenti. Nel 2021, l’ex capitano granata ha vinto l’Europeo con l’Italia, iniziando poi a vivere un lento declino. Nel 2022, il numero 9 si è trasferito dal Toro alla Roma a titolo gratuito.

Nella Capitale il giocatore non ha lasciato il segno e, dopo 2 anni, si è trasferito prima in prestito e poi in modo permanente alla Fiorentina. A Firenze Belotti non è riuscito a confermarsi e, così, si è trasferito a Como. Anche al “Sinigaglia” l’attaccante non ha convinto e a gennaio il classe ’93 ha detto sì al Benfica. Nei primi 6 mesi in Portogallo, Belotti ha raccolto 23 presenze, 4 gol e 1 assist.