Alieu Njie punta al ritiro per conquistarsi il Torino. L’esterno svedese, fermo per 3 mesi causa infortunio, vuole stupire Baroni

Alieu Njie è pronto a prendersi il Torino. L’esterno classe 2005 è reduce da una stagione di alti e bassi. Paolo Vanoli ha creduto in lui a inizio stagione, promuovendolo dalla Primavera alla prima squadra.

L’impatto del giocatore è stato buono, ma l’infortunio dello scorso febbraio ha rallentato la corsa del talento verso una maglia da titolare. La frattura malleolare è stata una doccia fredda per lo svedese, pronto a tornare in campo per conquistare la fiducia di Baroni.

Un esterno “baroniano”: Njie può convincere Baroni

Njie è l’esterno che piace a Marco Baroni. Nel classico 4-2-3-1 dell’allenatore, il classe 2005 può garantire le accelerate che contraddistinguono il gioco dell’ex Lazio. Proprio a Roma, Baroni puntava molto sull’ampiezza della squadra.

Sulla sinistra, le giocate di Nuno Tavares e Zaccagni hanno permesso ai biancocelesti di vincere diverse partite complicate. Njie potrebbe essere la copia (con la dovuta calma per non bruciare un talento) del numero 10 della Lazio vista la qualità tecnica e la rapidità nei movimenti.

Njie in Serie A

Nella sua prima stagione in Serie A, Njie ha stupito. Il giocatore era una delle stelle del Torino Primavera. Con l’Under 19 granata, lo svedese ha raccolto 71 presenze, 7 gol e 10 assist. Le ottime prestazioni sono valse all’esterno la chiamata di Paolo Vanoli in prima squadra. Il 20enne ha raccolto 16 presenze nell’anno del suo debutto nella massima serie italiana.

Njie ha segnato anche un gol, decidendo la sfida casalinga contro il Como. Lo svedese ha dimostrato di meritare spazio in prima squadra. La titolarità è un sogno e, al tempo stesso, l’obiettivo del giocatore. Il prossimo 14 luglio, Alieu Njie dovrebbe partire per il ritiro estivo. Da lì, inizierà il suo viaggio verso la permanenza al Torino.