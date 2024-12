L’ex Primavera è una delle poche note liete dell’ultimo periodo

Nelle ultime settimane, rimasto orfano di Zapata, Vanoli ha iniziato a puntare sempre con maggiore insistenza su Alieu Njie. Il classe 2005 sta giocando con una continuità che forse non si sarebbe aspettato e ha scavalcato nelle gerarchie Yann Karamoh. Contro il Monza ha giocato molto bene, entrando in campo nel secondo tempo. La sua energia e la sua voglia stanno dando molto a questo Toro impaurito. Vanoli infatti, ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani. E alla vigilia ha caricato proprio Njie.

Vanoli, la stima per Njie

Queste sono state le sue parole: “Tutti i giocatori della rosa sono pronti, altrimenti punterei su 12 giocatori e basta. Da inizio anno ho dimostrato quanto credo nel gruppo, rispetto chi ha una carriera importante, ma non guardo in faccia nessuno. Njie è un esempio, Dembelé lo è stato, Ciammaglichella ha fatto il suo esordio. Quando un giocatore vale deve farlo vedere, Njie lo ha fatto vedere. Questa leggerezza che ha lui ci serve per uscire”. Parole che caricano il numero 92 in vista della partita contro il Napoli.

Njie titolare?

Lo svedese ha giocato finora 7 partite in Serie A. 1 gol segnato, quello decisivo contro il Como. Per adesso, ha giocato sempre entrando a gara in corso. Con il Napoli però, si candida per partire titolare. Njie è stato l’ultimo attaccante del Toro a segnare. Sanabria e Adams sono a secco da tempo. Vanoli con le sue parole lo ha lanciato e può essere che giochi dall’inizio. Secondo l’allenatore si tratta di un giocatore che vale. La sua leggerezza, dovuta alla giovane età, può aiutare il Toro a uscire da questo momento. E da lui può svilupparsi l’idea di un cambio di sistema di gioco.