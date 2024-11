Aaron Ciammaglichella è considerato uno dei migliori talenti dell’attuale vivaio granata ma non sta trovando spazio

Aaron Ciammaglichella questa stagione ha esordito in Serie A. Un traguardo importantissimo che dovrebbe essere accompagnato dalla felicità. Purtroppo però il giovane in prima squadra ha giocato solamente un minuto e poi non è più stato impiegato da Vanoli, nonostante il tecnico lo tenga in grandissima considerazione. Di per sé non è strano che un così giovane giocatore non trovi spazio in prima squadra: per questo esistono le squadre giovanili. Tuttavia il classe 2005 pur non venendo utilizzato viene comunque sempre convocato dall’allenatore della prima squadra. Questo ovviamente non gli permette di essere convocato in molte occasioni anche per la Primavera. Il numero 72 dei granata in questo inizio di campionato primavera ha infatti giocato solamente 5 partite.

Quando Ciammaglichella gioca brilla

Nelle poche partite disputate da Ciammaglichella si sono comunque viste tutte le sue qualità tecniche. Infatti tra la Primavera del Torino e l’Under 20 dell’Italia il centrocampista ha disputato 9 partite di cui 7 da titolare e 2 da subentrato. In queste poche occasioni il 19enne è riuscito a segnare 2 gol e a servire anche un assist. Per un centrocampista questi sono numeri molto importanti e testimoniano le sue grandissime qualità. Qualità che però i granata non stanno sfruttando costringendo il giovane a fare avanti e indietro tra prima squadra e primavera senza poter giocare con continuità. In tutta la stagione in maglia granata infatti Aaron è riuscito a giocare solamente due partite consecutive, in Primavera contro il Cagliari e l’Atalanta.

Ciammaglichella aspetta la sua opportunità

Vanoli ha grande fiducia nelle doti del giovane e, anche se per ora non è riuscito a concedergli spazio, lo ritiene una risorsa importante per la squadra. Il giovane dal canto suo aspetta con ansia di ricevere dall’ex allenatore del Venezia la tanto agognata possibilità per mettere in mostra le sue qualità e iniziando a scalare le gerarchie. La speranza del numero 72 è di imitare il suo coetaneo Njie che proprio con Vanoli ha esordito tra i grandi e ha trovato anche continuità diventando la terza scelta tra gli attaccanti a disposizione del mister.