Nella serata di ieri, c’è stato un incontro tra Lo Russo e Cairo a Masio. Qualcosa si muove sul piano societario?

C’è fermento in casa Toro dopo le parole di Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da Tuttosport e da La Stampa, nella serata di ieri c’è stato un incontro segreto tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e Urbano Cairo. Una cena nella storica trattoria di Masio, Losanna. Incontro per parlare del Robaldo e dello stadio, da quanto appreso. Si è parlato del Robaldo perché ci sono stati dei ritardi nei lavori. Invece, per quanto riguarda lo stadio, la questione è ben diversa. Nel 2025 scade la concessione del Torino. Il sindaco ha detto che stanno lavorando per togliere le ipoteche e il comune è disposto a venderlo. Ma se Cairo non si farà avanti, ci sarà un nuovo bando. Si tratta di una questione da risolvere. Poi è facile immaginare che i due abbiano anche parlato della questione societaria. Dopo le ultime dichiarazioni pubbliche di Cairo, ne avranno parlato. Si attendono novità, su tutti i fronti.