Grande vittoria quella dell’Italia Under 20 oggi pomeriggio. 90 minuti in campo per il giovane Ciammaglichella

Dopo aver battuto la Polonia in trasferta, vince anche contro la Romania l’Italia Under 20. 4-1 nella terza giornata di Elite League 2024/2025. Al Viola Park hanno deciso le reti di Bakoune (Milan), Lipani (Sassuolo), Kofler (Sudtirol) e Anghelè (Juventus). In questa grande vittoria, 90 minuti in campo per Aaron Ciammgalichella e un’ottima prova per lui. Titolare nel 4-3-1-2 di Corradi, nel ruolo di centrocampista destro.