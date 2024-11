Karol Linetty è il capitano del Torino. Nelle ultime partite non ha brillato ma il Toro ha bisogno del suo numero 77

Torino che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Vanoli al Filadelfia aspetta il rientro di tutti i Nazionali. Nel frattempo, la testa dei granata è alla partita contro il Monza. Partita nella quale ci si gioca molto. Serve la svolta, dopo 7 sconfitte nelle ultime 8 partite ufficiali. Domenica alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Toro ha bisogno del suo capitano Karol Linetty in mezzo al campo. In questa pausa dedicata alle Nazionali, non è stato chiamato dalla Polonia. Ha lavorato in allenamento e si candida fortemente ad essere titolare nella 13^ giornata di Serie A. Nelle ultime partite non ha brillato. La fascia è una responsabilità e il numero 77 lo sa bene.

La fascia da capitano

Vanoli in estate aveva deciso che Zapata era il capitano. Bomber e uomo squadra, simbolo di questo Toro, ha purtroppo già finito la stagione. E così Linetty, che era il vice, ha preso la fascia. Alla prima da capitano, contro il Cagliari, ha trovato un gran gol e ha giocato bene nonostante la sconfitta. Poi però contro Como, Roma, Fiorentina (partito dalla panchina) e Juventus ha fatto meno bene. Pesante l’errore che ha portato al gol di Dybala all’Olimpico. Adesso per il classe 1996 è tempo di rialzarsi e di guidare il Toro a centrocampo.

Il futuro

Contratto di Linetty che scade a fine stagione. In estate ha scavalcato Tameze nelle gerarchie e si è preso il posto da titolare. Poi è rientrato Vlasic, che lo insidia. Per lui 11 partite finora: 1 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. Il suo rinnovo si allontana. Nel 2020 i granata lo avevano preso dalla Sampdoria, pagandolo 7,5 milioni di euro. Al Torino si è sempre dimostrato affidabile, ma poco determinante. Questa potrebbe essere la sua ultima stagione al Toro. Grande professionista, finché è al Toro ha la fiducia di tutti.