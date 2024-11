Karol Linetty ha il contratto in scadenza a giugno ma a dispetto dei gradi da capitano il rinnovo è ancora lontano

Il contratto di Karol Linetty con il Torino scadrà a giugno 2025 e, per ora, la trattativa non può dirsi di certo a buon punto. L’accordo è ancora molto lontano tanto che fra pochi mesi il polacco potrebbe liberarsi a zero. Le prestazioni del granata sono state finora altalenanti. Buono l’inizio di stagione, nel momento migliore del Torino, in calo come tutta la squadra nelle successive partite. Se le due parti non riuscissero a trovare un accordo il Torino perderebbe comunque un giocatore importante per la squadra: Vanoli lo tiene in grande considerazione ritenendolo uno dei pochi a dare equilibrio al centrocampo. Le prestazioni, però, non sempre hanno dato l’esito sperato.

Linetty, grande spirito di sacrificio

Spesso gli errori di Linetty nello sviluppare il gioco hanno impedito ai granata di creare occasioni da gol importanti e addirittura, a volte, hanno anche messo la difesa del Toro in grandi pericoli. Una cosa che però non si può contestare in assoluto al centrocampista polacco è la sua disponibilità e la sua capacità di sacrificarsi per la squadra. Tra tutti i suoi compagni di reparto è uno di quelli che corre di più avanti e indietro per il campo, interrompendo le azioni degli avversari e recuperando palloni estremamente importanti. Per questo i compagni hanno scelto lui come capitano dopo l’infortunio di Zapata. Rinnovo lontano, dunque: e dal 1 febbraio eventualmente il polacco sarà libero di accordarsi già per la nuova stagione.