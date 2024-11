Ruggero Ludergnani è in scadenza a giugno, proprio come Vagnati, la trattativa per il rinnovo è in corso e Cairo lo apprezza molto

Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino, ha il contratto in scadenza a giugno 2025, esattamente come Davide Vagnati. La trattativa per rinnovare il suo contratto è già stata avviata da tempo, ora le parti stanno riflettendo su alcuni punti del contratto che comunque non dovrebbero rappresentare particolari ostacoli, anche perché il trentottenne si trova bene a Torino ed è molto apprezzato dal presidente Urbano Cairo. Anche tra gli altri membri della società Ludergnani gode di grande stima.

Ludergnani ha la stima della società: si cerca l’accordo per il rinnovo

Infatti, quando è arrivato al Torino nel 2021 è stato anche su suggerimento di Davide Vaganti con cui aveva lavorato qualche anno in precedenza alla Spal. Hanno infatti lavorato insieme a Ferrara dal 2015, data in cui Ludergnani è stato assunto, fino al 2020, anno in cui Vagnati si è trasferito al Torino. I due sono stati separati solamente un anno perché poi il responsabile del settore giovanile della SPAL è arrivato nel capoluogo piemontese. Ora entrambi hanno il contratto in scadenza e stanno conducendo trattative con la società per rimanere insieme nel club.

I calciatori arrivati in Serie A presi da Ludegnani

La figura di responsabile del settore giovanile è incredibilmente importante, specialmente nel calcio di oggi e ancora di più per una squadra come il Torino che non dispone dei mezzi economici per acquistare grandi nomi dal mercato. Ludergnani in questi anni ha avuto il merito di portare in granata diversi giocatori che si sono affacciati in Serie A: da Gvidas Gineitis, ormai da tempo a tutti gli effetti un giocatore della Prima squadra, fino a Zanos Savva, All Dembelé e Alieu Njie.