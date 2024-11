Bayeye in estate è rimasto al Toro perché non si è riusciti a trovare una squadra per lui, a gennaio si proverà a cederlo

Brian Bayeye sarebbe dovuto partire in estate, essendo fuori dal progetto di Vanoli per questo Torino. Durante la finestra di mercato però i granata non sono riusciti a trovare un acquirente interessato all’esterno della Repubblica Democratica del Congo. Il terzino è quindi rimasto ma è di fatto fuori squadra, considerando che non è stato incluso nella lista dei 25 calciatori iscritti per il campionato.

Calciomercato Torino: Bayeye sul mercato

Quando a gennaio riaprirà il mercato, quindi, oltre a cercare di rinforzare la squadra Davide Vagnati dovrà occuparsi di trovare un’altra squadra disposta ad acquistarlo. Ovviamente i granata vorrebbero cederlo a titolo definitivo, anche per liberarsi del suo stipendio da 560 mila euro lordi annui ma non verranno scartate neppure le eventuali proposte per un prestito. Il valore dell’esterno di centrocampo attualmente è di 400 mila euro, cederlo al prezzo di mercato farebbe rientrare, anche se non del tutto, i granata dei soldi spesi per acquistarlo ma il prezzo è altamente trattatibile.

La storia di Bayeye al Torino

Arrivato nel 2022 dal Catanzaro per 700 mila euro a seguito di un’ottima stagione in Serie C, Brian Bayeye ha cercato di convincere Juric a concedergli spazio sulla fascia ma senza grande successo, per lui nella stagione 2022/23 solamente 4 presenze tra Coppa Italia e Serie A per un totale di appena 79 minuti in campo. In questi minuti era anche riuscito ad ottenere il suo momento di gloria quando in Coppa Italia il Torino aveva affrontato il Milan e, dopo essere arrivato fino in fondo ai supplementari con un uomo in meno, a causa dell’espulsione di Djidji, la sua cavalcata aveva permesso ad Adopo di appoggiare il pallone in porta e far avanzare i granata al successivo turno di Coppa. Quello contro il Milan purtroppo però è stato il suo unico assist con la maglia granata. La stagione successiva infatti Bayeye era stato ceduto in prestito all’Ascoli dove ha giocato 19 partite ma senza lasciare il segno. Si arriva in fine a questa stagione in cui il classe 2000 non ha mai giocato e sta ormai cercando una nuova squadra.