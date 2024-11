Il direttore tecnico sta già valutando diverse opportunità per la difesa, con l’obiettivo di migliorare la rosa a disposizione di Vanoli

Altro giro, altra sosta. Il calcio per club si ferma per l’ultima volta in questo 2024, per lasciar spazio alle nazionali. Questo, in casa Torino, può essere un buon momento da un lato per risistemare l’assetto tattico e cercare di trovare una quadra per tornare al successo, dall’altro invece per fare un punto della situazione per quanto riguarda il mercato e altre questioni extra campo. A proposito di mercato, il direttore tecnico Vagnati si è già messo in moto per non arrivare impreparato alla sessione di gennaio, in cui il club granata potrebbe necessitare di diversi innesti. Tra questi certamente un difensore mancino, che possa dare riposo a Masina o addirittura scavalcarlo nelle gerarchie, date le ultime prestazioni dell’ex Udinese.

Vagnati alla ricerca di un difensore

La campagna acquisti condotta la scorsa estate dal duo Vagnati-Cairo non è che abbia soddisfatto molti, e i risultati si sono anche visti giudicando le prestazioni di molti dei nuovi arrivati. Al di là di questo, però, è mancato dal punto di vista numerico l’acquisto di un difensore di piede mancino, che potesse alternarsi con Masina. Questo ha messo un po’ in difficoltà Vanoli nel corso delle prime partite stagionali, costringendolo a dover improvvisare di volta in volta nella posizione di braccetto di sinistra, schierando il marocchino oltre che Coco o Maripan. Nessuno di questi, in particolar modo il numero 5, è riuscito a far vedere buone cose; per questo motivo a gennaio sarebbe bene – se non necessario – intervenire proprio in quella casella. Il dt granata sta già valutando diverse soluzioni, senza però aver ancora affondato su un nome in particolare. Gennaio è relativamente vicino, e il Torino, come detto, non può farsi trovare impreparato.