Buongiorno, Bellanova e non solo. Nel bilancio aggiornato al 31 dicembre 2024, il Torino ha reso note le plusvalenze fatte

Il mercato estivo del Torino ha fruttato alla squadra notevoli plusvalenze. Il club granata ha pubblicato il bilancio aggiornato al 31 dicembre 2024 e, tra le pagine del file, si scovano dati interessanti sugli incassi provenienti dal mercato.

L’addio di Buongiorno e Bellanova ha lasciato un retrogusto dolceamaro. Alla tifoseria è dispiaciuto perdere due pilastri della squadra, ma, al tempo stesso, le partenze dei difensori hanno portato un ricco tesoretto nelle casse granata. Per la prima volta dopo 10 anni, il Toro chiude il proprio bilancio annuale in positivo. Merito anche delle operazioni di mercato, che hanno alleggerito le casse del club granata. Quale cessione ha fruttato il maggior incasso?

Classifica delle plusvalenze granata: Buongiorno in vetta

In cima alla classifica delle plusvalenze del Torino c’è Alessandro Buongiorno. Il difensore, trasferitosi al Napoli per 32.8 milioni, ha fruttato come plusvalenza il 100% della cifra di vendita. L’ex capitano è approdato nel vivaio del Toro da bambino e ha completato la trafila con la maglia granata diventando un titolarissimo della prima squadra. Dunque un addio sofferto e ricco.

Dietro al centrale classe 1999 si posiziona Raoul Bellanova. Il terzino, trasferitosi all’Atalanta sul gong dello scorso mercato estivo, ha portato nelle casse granata una plusvalenza superiore ai 15 milioni. Bellanova era arrivato a Torino dal Cagliari per 7 milioni. Dopo 41 presenze con il Toro, il classe 2000 ha salutato il capoluogo piemontese trasferendosi alla corte di Gasperini per 22 milioni di euro.

Zima e Radonjic arricchiscono il Toro

A completare il quartetto delle plusvalenze ci pensano David Zima e Nemanja Radonjic. Entrambi i calciatori hanno deciso di tornare a giocare in madrepatria. Zima si è accasato allo Slavia Praga, in Repubblica Ceca, fruttando una plusvalenza di quasi 2 milioni di euro. Radonjic ha scelto la Stella Rossa di Belgrado. Il trasferimento dell’ex granata in Serbia ha portato nel bilancio del Toro una plusvalenza di 129 mila euro.