Quattro dei giocatori ceduti nelle precedenti annate continuano a fruttare milioni: sono i bonus maturati nel frattempo

Il Torino ha reso noto il bilancio economico del club aggiornato al 31 dicembre 2024. Le sole cessioni di Buongiorno e Bellanova hanno fruttato al Toro oltre 50 milioni di euro, di cui 47 rientrati nel bilancio sotto la voce “plusvalenze”. Nel bilancio pubblicato dal Torino compaiono però ancora i nomi di Gleison Bremer, Simone Verdi, Wilfred Ringo e Armando Izzo. Quattro giocatori che hanno portato nelle casse dei granata 7,5 milioni. A cosa si riferiscono queste cifre?

Si tratta dei bonus maturati e legati al rendimento di ciascuno o al raggiungimento di un determinato obiettivo, anche di squadra.

I ricchi bonus di Bremer

E così la cessione di Bremer alla Juventus continua a portare milioni nelle casse del Torino. Nel bilancio 2023 comparivano 2,5 milioni per il difensore, una cifra simile – parte del totale da dividere con gli altri calciatori – è quella che il Torino ha incassato anche lo scorso anno. Del resto dei circa 50 milioni pagati dalla Juventus, circa 9 milioni corrispondevano proprio a bonus.

Tesoretto arricchito anche da altri bonus, per esempio quelli legati alla cessione di Singo al Monaco, avvenuta nell’estate del 2023. L’anno dopo – il 2024 appunto – il club granata ha incassato la cifra relativa ai premi maturati. Per Singo e pure per Verdi e per Izzo, ceduti rispettivamente al Como e al Monza in quella stessa sessione di mercato.

Tesoretto reinvestito nel mercato in entrata

Sette milioni e mezzo di euro che come i milioni ricavati da altre cessioni (su tutte quelle di Buongiorno e Bellanova) hanno contribuito a finanziare il mercato in entrata – sono arrivati, nella sessione estiva 2024 – Coco, Maripan, Walukiewicz e Masina e anche per Ché Adams, nonostante fosse in scadenza, il Torino ha speso 1.5 milioni come risulta dal bilancio.