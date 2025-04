Calciomercato Torino / I granata battono l’Udinese e centrano la salvezza aritmetica. Scatta così l’obbligo di riscatto per Pedersen

In casa Torino il calciomercato è già iniziato. Ieri, 23 aprile, i granata hanno battuto 2-0 l’Udinese. Una prova di forza dei ragazzi di Vanoli, che si sono assicurati 3 punti e il decimo posto in campionato. Grazie alla vittoria sui bianconeri, il Toro ha conquistato la salvezza aritmetica.

La permanenza dei granata in Serie A ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per Marcus Pedersen. Il Toro verserà 3.5 milioni di euro nelle casse degli olandesi del Feyenoord per il terzino norvegese, arrivato sotto la Mole durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

I numeri di Pedersen in granata

Non sempre titolare ma spesso in campo. Marcus Pedersen è stato fin qui un giocatore prezioso per il Torino di Paolo Vanoli. L’allenatore ha più volte puntato sul terzino norvegese, autore di prestazioni convincenti. In questa stagione, l’ex Sassuolo ha raccolto 26 presenze. Dopo 6 partite (di cui 2 trascorse in panchina), Pedersen è tornato titolare e ha contribuito al successo del Toro sull’Udinese, con annessa salvezza aritmetica e riscatto.

Per Pedersen, l’esperienza con la maglia del Torino è la seconda in Serie A. Il norvegese ha già ascoltato le note dell’inno della massima serie italiana nella stagione 2023/2024. All’epoca, Pedersen vestiva la maglia del Sassuolo in prestito dal Feyenoord. A fine stagione, il terzino non è riuscito a evitare la retrocessione dei neroverdi ed è tornato in Olanda. Dopo appena una presenza con il club di Rotterdam, Pedersen è tornato in Italia, accettando la proposta del Toro.

Da titolarissimo del Feyenoord ai prestiti italiani

Il rapporto tra Pedersen e il Feyenoord si è incrinato al termine della stagione 2022/2023. Il difensore norvegese era un titolarissimo della squadra attualmente allenata da Robin Van Persie. Pedersen vanta 89 presenze in Olanda, arricchite da 1 gol e 7 assist.

Dopo la vittoria dell’Eredivisie nel 2023, l’amore tra il club e il giocatore è terminato. Il Feyenoord era reduce da una stagione positiva, con il trionfo in campionato e l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma. Pedersen non ha più trovato spazio a Rotterdam, salutando l’Olanda e vestendo prima la maglia del Sassuolo e poi quella del Torino.