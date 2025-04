Il retroscena svelato dal presidente granata Urbano Cairo: “Milinkovic-Savic? Nessuna offerta, la clausola può cambiare”

Vanja Milinkovic-Savic è uno dei portieri in questo momento più osservati in Europa. E questo il Torino lo sa bene. Tra mercato e altro sarà un’estate intensa, in cui la dirigenza avrà il compito di dimostrare di voler puntare davvero all’Europa con colpi importanti e allo stesso tempo mantenendo i big. Ma non sarà facile. Nel contratto del portiere è infatti presente una clausola di 20 milioni di euro valida per i club italiani ed esteri ed esercitabile fino alla fine di luglio.

Spunta l’opzione rinnovo

“La clausola del portiere? Sono cose che si possono cambiare e non è detto, lui è un grande estremo difensore, tra i migliori in Europa”. Le dichiarazioni del Presidente del Torino ai microfoni di Radio Kiss Kiss creano speranze nei tifosi granata.

Il suo contratto scadrà nel 2026 ma il Toro ha l’opzione di prolungamento per un altro anno. Cairo e Vagnati stanno quindi valutando l’idea di mantenere il numero 32 granata, considerando la sua importanza all’interno della squadra, in particolar modo nell’ultimo periodo in cui la sua presenza ha fatto davvero la differenza.

La clausola di Milinkovic-Savic

Dopo un periodo di alti e bassi, Milinkovic-Savic ha trovato il proprio equilibrio, imponendosi come uno dei migliori portieri di questa stagione della massima serie. Motivo per cui è ricercato da diversi club, prevalentemente inglesi (su tutti il Chelsea). Lui ha una clausola rescissoria da 20 milioni (pochi in questo momento per una figura come la sua) valida fino a fine luglio: se una squadra dovesse decidere di esercitare quella clausola, spetterebbe poi a Vanja avere l’ultima parola. Il suo futuro, quindi, rimane un tema caldo per l’estate, soprattutto alla luce di questa clausola. L’intenzione del Torino è, però, ben precisa: cercare di trovare un nuovo accordo con il giocatore per eliminare o almeno alzare la clausola rescissoria.