L’attaccante francese difficilmente rinnoverà il proprio contratto, motivo per cui è possibile una cessione a gennaio

Ennesima brutta sconfitta per il Torino, che nel derby contro la Juventus ha perso per 2-0 senza mai aver messo in difficoltà i bianconeri. Al di là della difesa, che tra Roma, Fiorentina e derby sembra essere in crescita, Vanoli deve fare i conti con un attacco che produce poco e non concretizza. Sono addirittura 0 i gol segnati nelle ultime 3 partite, un dato che evidenzia ancor di più i problemi offensivi nati dopo l’infortunio di Zapata. Considerato anche l’infortunio di Adams, nella sfida di sabato il tecnico ex Venezia ha messo in campo Sanabria, Vlasic, Njie e Karamoh, ma nessuno è riuscito a produrre qualcosa di buono. Tra questi quello più in difficoltà, soprattutto nelle ultime gare, è apparso il francese, che ormai gioca poco e non riesce praticamente mai a convincere.

La situazione di Karamoh

Confermato in rosa dopo il prestito al Montpellier della scorsa stagione, Karamoh era partito inizialmente come quarta punta nelle gerarchie di Vanoli, alle spalle di Zapata, Sanabria e Ché Adams. Qualche spezzone qua e la nei minuti finali e qualche panchina, una situazione che si credeva potesse cambiare dopo l’infortunio del colombiano. Invece no, perché nel frattempo è emerso Njie e il tecnico ha preferito sempre lui al numero 7, il quale non ha sfruttato le occasioni che gli sono state concesse a inizio stagione. Karamoh è dunque rimasto il quarto attaccante nelle gerarchie, e addirittura a gennaio il club potrebbe pensare di lasciarlo andare. Il suo contratto è infatti in scadenza, e nessuno al momento è intenzionato ad avviare i contatti per un prolungamento; per questo motivo, pur di guadagnare qualcosa da una sua eventuale partenza Vagnati e Cairo possono scegliere di cederlo.