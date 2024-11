L’allenatore ha dichiarato di aspettarsi rinforzi all’apertura di mercato: ma il patron ha abituato ad altri ritmi

Una cosa è evidente in questo Toro, almeno per ora. Il mercato estivo, o meglio le scelte, non sono state all’altezza. Giocatori chiave come Buongiorno e Bellanova sono partiti senza essere poi sostituiti a dovere. In più Zapata ha finito la stagione e l’infortunio di Schuurs costringerà il Torino a fare ancora a meno di lui per diverso tempo. Adesso Vanoli, nelle ultime 8 partite ha collezionato 7 sconfitte e la squadra è in difficoltà. Dal 2 gennaio 2025 al 2 febbraio 2025 ci sarà il calciomercato invernale. Vanoli si aspetta rinforzi, ma subito. Non a fine sessione, come sempre. Secondo quanto riferito dallo stesso allenatore nel post derby, Vanoli si aspetta da Cairo e Vagnati rinforzi in apertura di mercato: “Direttore e presidente mi sono vicini, sì ne sono convinto”. La domanda era: “Lei pensa che davvero a inizio mercato arriveranno dei rinforzi che sono fondamentali?”. Sarebbe certamente una novità e la sicurezza con cui il tecnico lo ha affermato fa pensare (questo si augurano tutti) che sia stata più che altro una promessa del presidente.

Torino: sul mercato per una punta

La priorità è ovviamente un attaccante. Senza Zapata il Toro sta facendo troppa fatica. Al momento ci sono Adams, Sanabria e Karamoh. Poi c’è anche Njie, ma non si può pretendere troppo da un giovane come lui. Karamoh gioca poco, Adams e Sanabria insieme devono ancora rodare. Urgente il bisogno di un giocatore come Duvan, in grado di tenere alta la squadra. La speranza è quella che la società si stia già muovendo sul mercato.

Serve anche un difensore

Una punta ma non solo. Serve anche un difensore. La difesa del Torino non regge e subisce troppi gol. A parte Coco, che ha avuto un periodo no, gli altri male. Walukiewicz alti e bassi in continuo. Maripan due errori gravi tra Inter e Fiorentina. Così non va bene. Masina sulla sinistra fa quello che può. Infatti servirebbe proprio un mancino in difesa. Uno che possa fare anche il braccetto sinistro come faceva Rodriguez. Anche in difesa servono rinforzi, in attesa di Schuurs. A questo Toro mancano proprio dei tasselli fondamentali per stare tranquilli.