Durante la sosta per le nazionali di novembre potrebbe essere rinnovato il contratto del direttore tecnico, come annunciato da Cairo mesi fa

In casa Torino si ferma per un attimo il periodo di forma negativo, ma soltanto per lasciar spazio all’ultima pausa per le nazionali del 2024. Dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus Vanoli dovrà aspettare un po’ prima di lavorare al completo con i propri ragazzi per provare nuove tattiche vincenti, poiché in molti saranno impegnati con le maglie dei propri paesi. Questa sosta, oltre a essere funzionale per riposare un po’ anche dal punto di vista mentale, sarà utile per risolvere aspetti “da scrivania”, come il rinnovo di Vagnati.

Un rinnovo annunciato 7 mesi fa

“Vagnati rinnova, penserà lui alla scelta del nuovo allenatore“: così, il 4 maggio in occasione dell’inaugurazione del primo campo da gioco del Robaldo, Cairo aveva annunciato in maniera “ufficiosa” il prolungamento di contratto del direttore tecnico, mettendo allo scoperto tutta la fiducia nei suoi confronti. In 7 mesi non se ne è più saputo nulla, e in molti hanno collegato il mancato accordo a una possibile volontà di cedere il club da parte del patron granata. In realtà però potrebbe esserci un motivo più preciso: la voglia di concentrarsi sul campo, lasciando ai momenti di pausa questi discorsi che vanno oltre il calcio giocato. Di pause ce ne sono state diverse da maggio a ora, è vero, ma probabilmente Cairo ha voluto seguire la stessa linea di due anni fa, quando il contratto di Vagnati è stato rinnovato proprio in occasione della sosta per le nazionali di novembre. Nulla ancora è certo, ma con molta probabilità il prolungamento del contratto del dt verrà annunciato in queste due settimane. Durata e dettagli? Non sono ancora noti. La certezza è che si continuerà insieme.