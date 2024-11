Calciomercato Torino / Dopo un inizio positivo il terzino non sta più giocando, a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito

Ali Dembelè con Vanoli è partito bene: 24 minuti giocati nella prima sfida della stagione in Coppa Italia contro il Cosenza. Una dimostrazione di fiducia non da poco da parte dell’allenatore che ha poi continuato ad inserirlo a partita in corso, a volte per pochissimi minuti, come contro il Milan (solo 2 minuti in campo), a volte invece spezzoni importanti di partita come contro l’Atalanta, sfida in cui ha giocato 24 minuti o contro il Venezia quando ne ha giocati 13.

Sempre meno spazio a disposizione per Dembelé

Ora però il suo minutaggio è andato calando con Pedersen e Sosa che hanno iniziato a recuperare la forma e ad avere le energie per giocare tutti i 90 minuti. Il numero 21 dei granata infatti, dopo questo buon inizio, ha giocato solamente 8 minuti contro il Verona, 3 contro l’Empoli, 7 contro il Cagliari e solamente 1 minuto contro il Como. Da allora sono arrivate, per la prima volta nella sua stagione, 3 partite consecutive in cui non ha giocato nemmeno per un istante.

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio la società e il giocatore dovranno confrontarsi per capire il da farsi, la scelta più saggia per la crescita del ragazzo sembra essere di mandarlo in prestito e permettergli di avere più minutaggio a disposizione, ma dall’altro lato senza di lui la panchina del Toro sarebbe ancora più corta di quanto già non lo sia a causa dei molti infortuni.

A Vanoli piace molto il giocatore

A Paolo Vanoli, Ali Dembelè piace e questo è dimostrato anche dal fatto che il tecnico lo ha voluto tenere al Torino, dopo che lo aveva conosciuto e allenato al Venezia. Ma per il bene del giocatore e anche del futuro del Torino quindi Vanoli potrebbe doversi separarsi dal terzino per permettergli di crescere in una squadra pronta a concedergli più minutaggio.