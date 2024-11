Calciomercato Torino / Sosa e Pedersen finora non hanno convinto e Dembelé potrebbe partire: può arrivare un nuovo esterno

Il Torino sta cercando un nuovo giocatore sulla fascia per il mercato di gennaio. In un modulo come quello di Vanoli, il 3-5-2, e con attaccanti abili di testa come Sanabria e Adams i cross dagli esterni sono fondamentali. Infatti anche senza Zapata, il più abile nel reparto offensivo del Toro quando si parla di colpi di testa, i granata sono comunque in grado di rendersi pericolosi in area di rigore sulle palle alte come dimostra il gol del numero 9 contro il Cagliari. Per fare ciò però i granata hanno bisogno di qualità sulle fasce esterne del campo e questa qualità non c’è stata, impedendo ai granata di sfruttare al meglio le caratteristiche dei loro attaccanti. I nuovi arrivati infatti non hanno convinto e Lazaro, sebbene sia cresciuto molto, da solo non basta. Per questo quindi nel mercato di gennaio la società piemontese valuterà la possibilità di acquistare un altro esterno per provare a consegnare a Vanoli una squadra più competitiva.

I due nuovi acquisti non hanno convinto

La partenza di Bellanova ha dato un duro colpo ad un reparto importante del Torino: gli esterni. Difficile infatti sostituire un giocatore come l’ex numero 19 che la scorsa stagione aveva segnato un gol e fornito 7 assist e che in queste prime giornate di Serie A ne ha già forniti 4. La società granata ha provato a farlo portando nel capoluogo piemontese due esterni: Borna Sosa dall’Ajax in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e Marcus Pedersen dal Feyenoord in prestito oneroso a un milione con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Attualmente però nessuno dei due nuovi arrivi è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi e nemmeno lontanamente a sostituire un giocatore del livello di Bellanova. Entrambi si trovano a 0 gol e 0 assist con 7 partite giocate a testa. Il croato ha giocato 333 minuti in Serie A mentre il norvegese è a quota 404.

Lazaro unico positivo, Dembelè potrebbe partire in prestito

L’unico esterno ad aver pienamente convinto in questo avvio di stagione è stato Valentino Lazaro. Le scorse stagioni era stato spesso criticato per le sue prestazioni non sempre all’altezza. Forse anche perché il gioco di Juric prediligeva esterni più di corsa che arrivano in fondo a crossare piuttosto che giocatori più tecnici spesso entrano dentro il campo. In ogni caso in questa stagione con Vanoli è diventato un titolare inamovibile: 12 partite su 12 giocate in Serie A e solamente una volta non è partito da titolare. Il numero 20 ha ripagato l’allenatore per la fiducia servendo già 3 assist per i compagni, contro Milan, Verona e Cagliari. Lui da solo però non basta e con Vojvoda ormai trasformato in difensore centrale e Dembelè vicino al prestito per trovare più spazio il Torino dovrà cercare un altro esterno, sperando che possa risolvere, almeno in parte, i problemi dei granata.