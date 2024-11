Calciomercato Torino / A gennaio il Torino deve sostituire Zapata. Ma chi al suo posto? Ecco due possibili nomi

Nelle ultime 3 partite di Serie A, il Toro ha fatto 0 gol. Senza Duvan Zapata, capitano e uomo simbolo di questa squadra, il Torino sta faticando e molto. Sanabria, Adams, Karamoh e Njie non bastano. Vanoli gioca con 2 punte e manca quel giocatore dall’impatto offensivo totale che era appunto il colombiano. La squadra urge di rinforzi. Zapata ha finito la stagione e serve un sostituto. La sessione di calciomercato invernale si aprirà il 1 di gennaio e si chiuderà il 1 di febbraio. Dopo Juventus-Torino, Vanoli ha dichiarato di essere fiducioso: i rinforzi secondo lui arriveranno subito. La società sa cosa manca ed è chiamata ad intervenire subito, per riparare gli errori fatti in estate sul mercato. Ci sono 2 possibili nomi che potrebbero sostituire Zapata.

Beto proposto al Toro

Beto dell’Everton è stato proposto al Torino. Classe 98, non trova spazio in Premier League. Il suo valore è di circa 20 milioni di euro sul mercato, ma potrebbe partire per molto meno. Nato a Lisbona a alto 1,94 metri, gioca in Nazionale per la Guinea-Bissau. Nel 2021 l’Udinese lo aveva preso dalla Portimonense in prestito e poi lo ha riscattato per 15 milioni di euro. In Serie A, a suon di gol, ha dimostrato tutto il suo potenziale. Poi nel 2023 è andato all’Everton per 25 milioni di euro. Attaccante molto simile a Zapata come caratteristiche tecniche.

Simeone sì ma solo in prestito

Altro nome interessante è quello di Giovanni Simeone. Adesso gioca al Napoli ma è chiuso da Lukaku e Raspadori. Vale circa 10 milioni, ma i partenopei per darlo via ne chiedono almeno 15. Quindi diventa difficile arrivare a lui, almenoché non ci sia un’apertura al prestito con diritto di riscatto. Conosce molto bene la Serie A, avendo giocato al Genoa, alla Fiorentina, al Cagliari e all’Hellas Verona. Al Napoli invece, non è mai esploso definitivamente.