Toro in piena crisi di gol. Nelle ultime 3 partite in Serie A sono 0 i gol fatti, a fronte dei 4 subiti e dei 0 punti raccolti

Sette sconfitte nelle ultime 8 partite tra Serie A e Coppa Italia. Questo Toro non va ed è in piena crisi. I dati sono allarmanti. Soprattutto colpisce quello relativo ai gol fatti nelle ultime 3 partite: zero. Senza gol fatti è difficile portare a casa punti e infatti questi sono stati gli ultimi 3 risultati: Roma-Torino 1-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Juventus-Torino 2-0. Un incubo. I granata hanno perso l’ennesimo derby dell’era Cairo e Vanoli ha una squadra, rispetto alla scorsa stagione, molto indebolita. L’attacco è in piena crisi e Vanoli studia nuove soluzioni. Prima almeno i gol venivano fatti, anche se erano troppi quelli subiti. Adesso quelli subiti sono un po’ meno, ma non se ne fanno più.

Dopo Zapata il nulla

L’infortunio di Zapata sta pesando tantissimo. Senza di lui, oltretutto capitano, i granata hanno perso un punto di riferimento. Il colombiano stava facendo come sempre molto bene, prima della rottura del crociato contro l’Inter a San Siro. Fino a fine stagione, non ci sarà: è tempo di rimboccarsi le maniche per gli altri attaccanti. Serve di più da parte di tutti. Adams non ha recuperato per il derby ed è a secco da un po’. Sanabria sta segnando poco. Karamoh deve dare di più e Njie è molto giovane.

Vlasic: servi anche tu

Inoltre, serve una mano anche da Vlasic. Il croato può giocare da seconda punta, sulla trequarti, come contro la Juventus. Ma non in quel modo. Il numero 10 deve cancellare al più presto la brutta prestazione. Vanoli potrà riproporlo alle spalle di Sanabria o Adams, ma serve di più. In questo momento il Toro ha bisogno di più responsabilità da parte di tutti. A parole tutti lo hanno detto, ma poi il risultato è stato solo l’avere paura in campo. Era da 10 stagioni che il Torino non faceva gol per 3 partite di fila.