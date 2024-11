Approfondimento / Quattro le sessioni di mercato di riparazione con Vagnati come uomo mercato, dal 2021 al 2024: il bilancio non fa ben sperare

Una sosta benedetta per il Torino, che in questo momento di difficoltà ha certamente bisogno di un periodo di riposo per ritrovare lucidità. Due settimane di soli allenamenti per Paolo Vanoli, che ha così il tempo di trovare nuove soluzioni per la propria squadra; dall’altro lato, invece, lato dirigenziale questa pausa per le nazionali può essere sfruttata per iniziare a ragionare sulle mosse di mercato in vista di gennaio. Il Toro necessita certamente di nuovi innesti, a partire da un difensore fino ad arrivare all’attaccante che dovrebbe sostituire Zapata. Per questo motivo, già da adesso, Vagnati sta valutando varie opzioni. Ma come sono andate le sessioni invernali di calciomercato da quando il direttore tecnico ex Spal è in carica?

In 4 anni 13 acquisti, ma…

Davide Vagnati è diventato il direttore tecnico del Torino nel maggio del 2020, in pieno Covid. Da quel giorno, il genovese classe ’78 ha condotto quattro sessioni invernali di calciomercato, in cui nel bene o nel male è sempre riuscito a portare a casa qualche giocatore.

Nella prima annata, con Nicola in panchina dopo l’esonero di Giampaolo (in uno dei momenti più bui per i granata degli ultimi anni), sono arrivati Sanabria e Mandragora, due acquisti che hanno alzato il livello della rosa in un momento in cui era necessario portare a casa punti salvezza.

L’anno seguente – il primo di Juric – il dt ha acquistato Ricci, oltre a Seck, Fares e Pellegri.

Nel gennaio del 2023 sono arrivati invece Ilic, Vieira e Gravillon, mentre l’ultima sessione è stata forse la più deludente, dati gli arrivi di Kabic, Okereke, Lovato e Masina, con quest’ultimo che è stato l’unico a essere confermato e riscattato. Acquisti arrivati ad inizio mercato? Assolutamente no. Il problema più grande che ha accomunato i quattro mercati, però, è stato rappresentato dalle tempistiche.

…sempre in ritardo

Il duo Cairo-Vagnati ci ha sempre messo tanto a carburare, e di conseguenza a concludere gli affari. Basti pensare che di questi 13 giocatori, 12 sono arrivati nell’ultima settimana di calciomercato, quella compresa tra il 26 gennaio e l’1 febbraio. L’unica eccezione in questo senso è stata la trattativa che ha portato in granata Fares, finalizzata il 14 gennaio: sfortunato il giocatore, infortunatosi. Ecco il riepilogo:

Gennaio 2021: Sanabria (31 gennaio), Mandragora (1 febbraio)

Gennaio 2022: Seck (31 gennaio), Ricci (30 gennaio), Fares (14 gennaio), Pellegri (27 gennaio)

Gennaio 2023 Gravillon (31 gennaio), Ilic (30 gennaio), Vieira (31 gennaio)

Gennaio 2024: Lovato (31 gennaio), Okereke (1 febbraio), Masina (1 febbraio), Kabic (1 febbraio)