Il centrocampista, che dovrebbe essere uno dei trascinatori della squadra, non riesce a emergere in questo periodo complicato

Riposo. La parola perfetta per il Torino, soprattutto in questo momento. La sosta per le nazionali non può che portare benefici in casa granata, da un lato perché Vanoli può studiare nuove soluzioni per ritornare al successo, e dall’altro per permettere ai vari giocatori di riprendersi dal punto di vista psicologico e fisico dopo il recente periodo complicato. Tra coloro i quali devono recuperare c’è certamente Samuele Ricci, costretto a saltare gli impegni con la Nazionale per un problema alla caviglia rimediato nel corso del secondo tempo del derby. Il centrocampista, particolarmente in difficoltà nelle ultime settimane, può sfruttare questo periodo per rivitalizzarsi.

Ricci continuo, ma in ombra

Con Vanoli in panchina, tutti si aspettavano che questa potesse essere la stagione della consacrazione per Samuele Ricci. Effettivamente il centrocampista ha rispettato le aspettative, partendo molto bene nei primi mesi della stagione al punto da guadagnarsi la titolarità con la maglia dell’Italia, ma nell’ultimo periodo gli è venuta a mancare un po’ di lucidità tale da farlo emergere. L’ex Empoli, come ben noto , è uno dei leader tecnici e, nonostante l’età, anche carismatici della rosa. In un momento complicato come quello che sta vivendo il Toro sarebbe stato dunque lecito aspettarsi un exploit da parte sua, che in realtà però non è arrivato.

Col Torino in crisi Ricci non ha fatto il passo in più

Il numero 28 ha mantenuto un rendimento costante, ma allo stesso tempo è stato travolto dai problemi della squadra non riuscendo a né a emergere come avrebbe dovuto né a trascinare sulle spalle i compagni. Questo ovviamente ha rappresentato un fattore in più di difficoltà per Vanoli, che nel momento del bisogno non ha potuto contare sul proprio giocatore di fantasia. La sosta servirà dunque a Ricci non solo per recuperare dall’infortunio, ma anche per rigenerarsi mentalmente e fisicamente, con l’obiettivo di tornare a essere quello ammirato nei primi mesi della stagione.