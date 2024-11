Dopo l’infortunio nel derby Samuele Ricci non farà parte della spedizione azzurra: lo ha comunicato il ct Spalletti

“Ricci torna a casa, non lo avremmo avuto per la prima”, così Spalletti sulle condizioni del centrocampista del Torino dopo l’infortunio nel derby. “Forse per la seconda ci sarebbe stato ma avrebbe stretto i denti e rischiava infortuni. Torna Locatelli”, ha concluso. Ricci era stato protagonista con la maglia dell’Italia in occasione delle ultime due convocazioni, a settembre e a ottobre, entrando così nella rosa dei calciatori più attenzionati dal commissario tecnico. Ora per lui lavoro al Filadelfia durante la sosta, per essere così al meglio in occasione della sfida del 24 novembre in casa contro il Monza.