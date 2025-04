Dopo essere passati in svantaggio la combinazione tra il croato e Elmas permette ai granata di riacciuffare il pari

Il Verona nella partita di domenica si è rivelata una squadra da non dover sottovalutare, le percussioni offensive e la voglia di fare risultato ha motivato i giocatori di Zanetti a dare il massimo, arrivando a pressare tutti i giocatori granata. Tattica che seppur dispendiosa si è rivelata vincente dopo aver portato al momentaneo vantaggio siglato dallo svedese Sarr. Il Torino tuttavia sebbene l’errore di Milinkovic-Savic e il rigore sbagliato di Ché Adams non si è lasciato abbattere dagli eventi e solamente 3 minuti più tardi ha trovato il pareggio grazie alla rapida combinazione tra i due giocatori più in forma della squadra: all’assist di Vlasic è seguita la conclusione diretta in rete di Elmas.

Vlasic sostiene il reparto offensivo

Vanoli ha sempre dato valore ad ogni componente della panchina, le numerose sostituzioni nel corso delle partite portano a pensare quanto reputi fondamentale l’innesto di forze fresche nel corso dei 90 minuti. Sebbene molte volte questi cambi si rivelino vincenti, Vanoli non manca di prediligere certi giocatori di cui si avvale per tutta la durata della partita. Tra questi giocatori emerge il croato Vlasic, schierato per essere il trequartista che indirizza l’organizzazione offensiva della squadra. Tuttavia vista la temporanea difficoltà che stanno vivendo gli attaccanti granata, Vlasic spesso si propone anche come riferimento offensivo della squadra, ed è stato proprio facendo da sponda fornendo l’assist per la rete di Elmas che il croato ha mostrato uno spirito da vero attaccante.

I numeri offensivi

Dopo l’assist messo a segno domenica, Vlasic raggiunge quota 4 gol e 4 assist in stagione mostrando di essere un giocatore completo. Lui come tutta la squadra è entusiasta dell’arrivo di nuovi giocatori di qualità, avere nuovi talenti tecnici come Elmas e Casadei consentono al croato di realizzare combinazioni di alto livello tecnico che gli permettono di imporre la sua qualità sui giocatori avversari per poi riuscire ad essere pericoloso in fase offensiva.