Difensore sulla carta, playmaker in campo. I numeri di Biraghi nel match contro l’Hellas Verona sono stati sorprendenti

Il Toro ha scoperto Biraghi e ora non può più farne a meno. Il terzino ha conquistato la squadra e il popolo granata grazie a prestazioni di alto livello. Nello scialbo pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona, Biraghi si è rivelato provvidenziale tanto nella fase difensiva quanto nell’impostazione del gioco.

La classe dell’ex Fiorentina non è certo una novità. Il numero 34 granata è preciso nei passaggi e i numeri rispecchiano la sua classe. Nella sfida dell’Olimpico Grande Torino, Biraghi ha completato l’86% dei 91 passaggi tentati. Il classe ’92 ha giocato spesso il pallone in verticale, rischiando la giocata e permettendo ai suoi di alzare la linea di difesa.

La solidità difensiva di Biraghi

Cristiano Biraghi è un terzino completo. Il giocatore di Cernusco sul Naviglio sa alternare sgasate sulla fascia di competenza a importanti chiusure difensive. Nella sfida contro l’Hellas Verona, l’ex viola ha recuperato 4 palloni, piazzandosi al primo posto tra i giocatori del Toro e al secondo tra i 22 in campo (meglio di lui solo il gialloblù Bernede).

L’allenatore del Verona Zanetti ha compreso la pericolosità di Biraghi nel gioco del Torino e ha deciso di giocare duro su di lui. Il numero 34 granata è salito in cima alla classifica del match per numero di falli subiti (4), a pari merito con il compagno Ricci.

L’arma in più in attacco

Biraghi si è rivelato utile anche nella metà campo avversaria. L’ex Chievo e Inter tra le tante è stato il granata con più passaggi completati nell’ultimo terzo di campo (13). Il difensore ha corso molto (10.312 chilometri), smarcandosi con costanza per offrire ai compagni una soluzione in più per arrivare al tiro. Arrivato sul gong del mercato di gennaio, Biraghi è stato un acquisto preziosissimo e Vanoli si gode il tuttofare granata.