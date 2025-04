Contro il Como, il Toro dovrà fare a meno dello squalificato Ricci. Da Linetty a Gineitis, ecco le opzioni a disposizione di Paolo Vanoli

Dubbi a centrocampo per Paolo Vanoli in vista del prossimo match contro il Como. Al “Sinigaglia”, il Torino dovrà fare a meno di Samuele Ricci. Il capitano granata è stato espulso nella sfida contro l’Hellas Verona. Con un post sui social, il numero 28 ha chiesto scusa alla squadra per aver lasciato i compagni in inferiorità numerica.

Ricci ha saltato una sola partita in stagione. Il centrocampista, causa squalifica, non ha preso parte al match dello scorso 14 febbraio tra Bologna e Torino. In quell’occasione, Vanoli aveva deciso di rimpiazzare il capitano granata con Karol Linetty. Il mediano polacco ha caratteristiche simili a Ricci, visto che entrambi i giocatori costruiscono il gioco e dettano i ritmi. A Bologna, per la prima volta Vanoli aveva schierato titolare Casadei. L’ex Chelsea è un centrocampista d’inserimento, utile per finalizzare le occasioni create da giocatori come Ricci e Linetty.

Ricci out: le possibili alternative

Con l’assenza di Ricci si aprono nuovi scenari nel centrocampo del Toro. Come detto, il sostituto naturale del numero 28 è Linetty. Da quando Vanoli ha deciso di schierare un modulo con 2 centrocampisti, Ricci ha abbandonato il campo prima del 90′ in sole 3 occasioni (Parma, Cagliari e Milan). In tutti e 3 i match, il subentrato al posto di Ricci è sempre stato Linetty.

Attenzione, però, alle sorprese dell’ultimo minuto. Vanoli potrebbe decidere di dare maggiore fluidità al centrocampo inserendo un giocatore mobile. In questo caso, la scelta potrebbe ricadere su Gvidas Gineitis. Il lituano è un centrocampista d’inserimento simile a Casadei, pericoloso nell’area avversaria.

Il dubbio Lazaro

In vista del match contro il Como, il Torino deve fare i conti anche con la possibile assenza di Lazaro. Da quando Vanoli ha schierato il 4-2-3-1, Ricci e l’esterno austriaco non sono mai stati assenti in contemporanea. Dunque, sorge un nuovo dilemma per l’allenatore ex Venezia. Vanoli potrebbe pescare dalla panchina uno tra Ilic e Tameze, cercando il giusto equilibrio tra la copertura a centrocampo e un giocatore che possa creare preoccupazioni alla difesa avversaria. Tanto, se non tutto, dipenderà dalle condizioni di Lazaro.