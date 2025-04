Il Toro chiama, il popolo granata risponde. Sold out in 5 ore gli 875 biglietti riservati al settore ospite del Sinigaglia

Il Torino non sarà solo nell’insidiosa trasferta di Como. Il prossimo 13 aprile, alle ore 18.00, i granata scenderanno in campo al Sinigaglia per affrontare la squadra di Fabregas in un match che varrà tanto in ottica decimo posto.

Attualmente, la squadra di Vanoli occupa la decima posizione in classifica. I granata si trovano a pari punti con l’Udinese e a più 7 dal Como, prossimo rivale.

Biglietti sold out in 5 ore

Il popolo granata seguirà in massa la squadra nella trasferta sul lago. Gli 875 biglietti riservati al settore ospite sono andati a ruba in 5 ore. Il Como ha aperto la prevendita ieri, 8 aprile, alle ore 15.00. Alle 20.00 tutti i tagliandi destinati agli ospiti erano esauriti, sintomo di un legame tra tifoseria e squadra che non sbiadisce anche dopo le prestazioni deludenti. A Como, il Toro è chiamato a riscattare la brutta partita contro il Verona. I granata non potranno deludere i supporters che, a 188 chilometri dall’Olimpico Grande Torino, trasmetteranno il loro sostegno alla squadra.