Dopo aver saltato il Verona, il giocatore austriaco in questi giorni proverà a recuperare per la trasferta di domenica

Nell’ultima settimana Lazaro è stato fermato da un problema muscolare al polpaccio ed è stato escluso dalla partita di domenica contro il Verona. Ieri, dopo il pareggio deludente del giorno prima, la squadra granata è tornata al Filadelfia per svolgere la regolare sessione di allenamento sotto la guida del tecnico Vanoli. A differenza dei suoi compagni Lazaro ha invece svolto un allenamento personalizzato volto ad ottenere il suo pieno recupero per la prossima trasferta contro il Como. Il giocatore austriaco approfitterà della giornata odierna per riprendere fiato dal momento che non sono previste sessioni di allenamento, per poi arrivare all’allenamento di domani dove verranno valutate ulteriormente le sue condizioni per decidere se potrà tornare a svolgere la regolare seduta di allenamento con i suoi compagni.

La partita contro il Como

Vanoli, nonostante si sia sentita la mancanza dell’esterno di centrocampo contro il Verona, non vorrà forzare o rischiare l’inserimento del giocatore austriaco con il resto del gruppo, anche per evitare di andare in contro ad eventuali ricadute fisiche. Tuttavia Lazaro farà di tutto per tornare a giocare già contro il Como, una squadra ben preparata fisicamente e tatticamente. Sarà un incontro difficile e Lazaro vorrà rendersi protagonista, dopo essere rimasto ai margini nell’ultima settimana tenterà di incrementare i propri numeri offensivi permettendo anche a Vanoli di schierare la formazione migliore possibile.